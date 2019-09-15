دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن سماعة vivo TWS اللاسلكية برقاقة كوالكوم المميزة ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة vivo لإطلاق سماعة vivo TWS اللاسلكية قريباً بتصميم ينافس سماعة ابل AirPods، وقد رصدت السماعة اللاسلكية في تسريبات مصورة كشفت عن بعض مواصفات السماعة اللاسلكية.

تأتي سماعة vivo TWS خلال الفترة القادمة برقاقة كوالكوم المميزة والجديدة QCC5126، وهي رقاقة مصممة من كوالكوم لدعم السماعات اللاسلكية بشكل خاص، وتضم الرقاقة أربعة من الأنوية، في وحدة معالج ثنائي الأنوية 32-bit، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.0 مع قدرة على الإتصال في الطاقة المنخفصة.

أيضاً من بين المميزات التي تقدم في سماعة vivo TWS اللاسلكية ميزة always on الصوتية، لدعم تنشيط السماعة بشكل سريع في أي وقت، ولقد ظهر تصميم السماعة اللاسلكية بشكل واضح في العديد من التسريبات المصورة التي نشرت مؤخراً.

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ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سماعة TWS Earphone اللاسلكية في فعاليات مؤتمر NEX 3 5G الذي يعقد غداً في 16 من سبتمبر، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على مميزات السماعة اللاسلكية ومستوى السعر الذي تنطلق به إلى الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن سماعة vivo TWS اللاسلكية برقاقة كوالكوم المميزة ظهر على التقنية بلا حدود.