شكرا لقرائتكم خبر عن 20وزيرا يشاركون في المنتدى العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، تستضيف الإمارات فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 2019، واجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب واجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية والمكتب التنفيذي في دبي أكتوبر المقبل .

ويحظى المنتدى بمشاركة وحضور أكثر من 20 وزيرا عربيا ومشاركة عربية رفيعة المستوى، ورجال أعمال والقطاع الخاص وكبرى الشركات، والذي يعد أكبر تجمع عربي لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية.

كما سيتوج المنتدى الوزاري الذي تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية HABITAT ، في مدينة الحبتور بدبي في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2019، بتنظيم أوبريت ،الحضن العربي، حيث يعبر مضمونه عن أحلام العرب وعشقهم لأوطانهم بمفردات وأنغام تختزل ما في القلوب، وما تمثله الإمارات من حضن يتسع للجميع.

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وسيتم خلال المنتدى الذي ستنطلق فعالياته في السادس من أكتوبر المقبل ولمدة 3 أيام في دبي وتنظمه " البنية التحتية" و"زايد للإسكان" مناقشة موضوعات وقضايا تخدم التوجه العربي المستقبلي في مجال الإسكان والتنمية، حيث تتمحور المناقشات حول 3 قضايا رئيسية تتمثل في المدن الشاملة للجميع من أجل السعادة وجودة الحياة، والاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية، فضلا عن دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الإسكان الحكومي.

ويعد المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة آلية إقليمية للتشاور تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة والمهتمين حيث تحتضنه إحدى الدول العربية كل عامين لبحث قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وينظم من طرف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية بمشاركة جميع الدول العربية ممثلة بالوزارات ذات الصلة وبدعم تقني وفني من طرف المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.