شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لمحمد بن سلمان: مستعدون للتعاون فى كل ما يدعم أمن السعودية واستقرارها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
و وفقا لموقع "سبق" السعودى، أكد الرئيس الأمريكى استعداد بلاده للتعاون مع السعودية فى كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددًا على التأثير السلبى لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكى، وكذلك الاقتصاد العالمى.
من جهته، أكد بن سلمان، أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابى، والتعامل معه.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لمحمد بن سلمان: مستعدون للتعاون فى كل ما يدعم أمن السعودية واستقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.