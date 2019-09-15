شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لمحمد بن سلمان: مستعدون للتعاون فى كل ما يدعم أمن السعودية واستقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

و وفقا لموقع "سبق" السعودى، أكد الرئيس الأمريكى استعداد بلاده للتعاون مع السعودية فى كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددًا على التأثير السلبى لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكى، وكذلك الاقتصاد العالمى.

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من جهته، أكد بن سلمان، أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابى، والتعامل معه.