السيسي: الإرهاب منفلت.. والجيش مركز الثقل في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحذيراته، أمس، من تنامي ظاهرة الإرهاب حول العالم، مشيراً إلى أن قوى الإرهاب تحولت إلى «وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه».

وقال السيسي، خلال جلسات المؤتمر الثامن للشباب، بعنوان «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً»، والذي عقد يوم أمس، بمركز المنارة بالقاهرة، بمشاركة 1600 شاب يمثلون شباب البرنامج الرئاسي والجامعات والأحزاب المصرية، ولفيف من الوزراء وكبار المسؤولين، إن الصراع سيستمر لفترة غير معلومة مع قوى الإرهاب، ما لم تتمكن الدول من التصدي فكرياً للقضية، مشيراً إلى أن التنظيمات الإرهابية، تحرف معاني العقائد الدينية، لتطويعها لمصالحهم التخريبية.

ووصف السيسي الجيش المصري بأنه «مركز الثقل في المنطقة»، مشيراً إلى ما تبذله القوات المسلحة من تضحيات كبيرة في مكافحة قوى الإرهاب، في ظل ما تلقاه تلك الجماعات من دعم، من دول، ليكون لها تأثير في المنطقة والساحة الدولية، وقال السيسي إن الإرهاب أصبح هو الوسيلة الناجحة، التي يمكن أن تستخدم وتحقق الأهداف بتكلفة سياسية وعسكرية وأمنية قليلة للغاية.

وقال السيسي، إن الإرهاب كان يستهدف إسقاط مصر، عبر إسقاط مؤسساتها الحيوية، مشيراً إلى أن عقلية العنصر التكفيري والإرهابي رجعية وتصطدم مع الحياة والمجتمع والإنسانية والتطوير. وأضاف السيسي، في الجلسة الأولى للمؤتمر،أن الأمم لن تستطيع أن تتقدم في ظل الإرهاب، الذي يقضي على مستقبل الشعوب، مشيراً إلى أن هذا الوضع كان يستلزم النظر إلى مناعة الدولة المصرية، التي تأثرت بعد أحداث العام 2011، الذي كان في حقيقته مخططاً لإضعاف الدولة الوطنية، لإظهار الدول الصغيرة، وهو السيناريو الذي سعى من خلاله البعض إلى تحطيم سوريا والعراق.وحذر السيسي، خلال الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع» من حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر.

ونفى السيسي اتهامات بالفساد وجّهها مقاول مصري هارب إلى الخارج، إليه وإلى الجيش المصري، مؤكداً أنه «شريف وأمين ومخلص». وقال السيسي، إن الاتهامات التي وجهها إليه المقاول المصري محمد علي «كذب وافتراء». وزعم علي، وهو مقاول وممثل غير معروف يعيش حالياً في إسبانيا، أن الجيش المصري مدين له بملايين الجنيهات مقابل مشروعات نفذتها شركتة، ولم يقدم دليل على مزاعمه. وأكد السيسي، أنه قرر الرد على الاتهامات رغم أن «أجهزة الدولة طلبت منه عدم الرد..». وقال الرئيس إن هذه الاتهامات «الهدف منها تحطيم إرادتكم..إرادة المصريين..وفقدانكم الأمل والثقة».

وعن بناء القصور الرئاسية، قال السيسي: «نعم شيدت قصوراً رئاسية وسأشيد.. أنا أبني دولة جديدة ليست باسمي وإنما باسم مصر». وعلّق مازحاً: «هو مفيش في مصر إلا قصور محمد علي؟». وشدّد السيسي على خطورة اتهامات مرسلة بهدف «هدم كيان» الجيش بأكمله. وقال: «إنه جيش وطني شريف وصلابته نابعة من شرفه».واعتبر السيسي أن الحملة الأخيرة والشائعات والادعاءات تهدف إلى نشر الإحباط وتحطيم إرادة المصريين، مشيراً إلى أن «كل إنجاز كبير يتحقق على أرض الواقع تعقبه عملية إرهابية أو حملة إشاعات كبيرة».

دعوة إلى تجديد الخطاب الديني لمواجهة الإرهاب

دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رجال الدين إلى محاربة ظاهرة الارهاب. وتساءل السيسي إذا ما كان رجال الدين واعين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لمحاربة التطرف، مضيفا أن بعض تفسيرات النصوص الدينية متأخرة ب «800 سنة». ولفت الرئيس المصري إلى أن «الهدف من تنزيل الأديان السماوية هو التعايش مع بعض لا التصادم».