دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هاتفي OnePlus 7T و7T Pro يكشف عنها في أحدث التسريبات ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات اليوم عن تفاصيل مواصفات إصدارات وان بلس القادمة OnePlus 7T و7T Pro، وذلك قبل مؤتمر الشركة المتوقع عقده في 10 من أكتوبر.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة قريباً، ولقد كشفت التسريبات المصورة عن تصميم الهاتفين المتوقع، واليوم جاءت تفاصيل بمواصفات الهاتفين عبر OnLeaks.

ينطلق هاتفي OnePlus 7T و7T Pro قريباً برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وواجهة OxygenOS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

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وتأتي كاميرة السيلفي في الهاتفين بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تختلف مواصفات الشاشة، البطارية، وإعدادات الكاميرة الخلفية في كلا الهاتفين.

OnePlus 7T OnePlus 7T Pro المعالج Snapdragon 855 Plus الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام كرت الشاشة Adreno 640 نظام التشغيل واجهة OxygenOS مع نظام تشغيل Android 10 الشاشة شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش، بجودة عرض FHD بلس بدقة 2400 في 1080 بيكسل، معدل تحديث 90Hz، مع تقنية HDR10+ شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.65 إنش، بجودة عرض FHD بلس بدقة 3100 في 1440 بيكسل، معدل تحديث 90Hz، مع تقنية HDR10+ الكاميرة الخلفية مستشعر 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6 مع EIS ،OIS، مستشعر 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto بفتحة عدسات f/2.2 وتكبير حتى مرتين، مستشعر 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 وزوايا عرض واسعة 120 درجة مستشعر 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6 مع EIS ،OIS، مستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto بفتحة عدسات f/2.4 وتكبير حتى 3 مرات، مستشعر 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 وزوايا عرض واسعة 120 درجة الكاميرة الأمامية 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0 وEIS سعة التخزين 128 أو 256 جيجا بايت 256 جيجا بايت مواصفات أخرى مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، نمط Macro، نمط جديد للتصوير الليلي، تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية، تسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل البطارية 3800 mAh مع شاحن Warp Charge 30T 4085 mAh مع شاحن Warp Charge 30T

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن وان بلس تخطط للإعلان عن هاتفي OnePlus 7T و7T Pro، في 26 من سبتمبر، بينما تشير تسريبات OnLeaks اليوم إلى أن مؤتمر وان بلس سيعقد في 10 من أكتوبر بينما يبدأ شحن الهواتف في 15 من أكتوبر المقبل.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هاتفي OnePlus 7T و7T Pro يكشف عنها في أحدث التسريبات ظهر على التقنية بلا حدود.