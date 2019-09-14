محمد بن سلمان: للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة العدوان الإرهابي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، مساء اليوم السبت، من الرئيس الآميركي دونالد ترمب.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الرئيس الأميركي أكد خلال الاتصال استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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وكان معملان تابعان لشركة أرامكو قد تعرضا لحريقين في بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.

و أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة بالهجوم الإرهابي.

وأكد المتحدث "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".

وأدانت دول خليجية وعربية، ومنظمات عالمية الهجوم الإرهابي على منشأتي تابعتين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

