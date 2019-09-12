شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تكشف عقوبة «الوسطاء» في قضايا الرشوة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت النيابة العامة على أن الوسيط بين الراشي والمرتشي يعاقب بالسجن والغرامة وفقًا للأنظمة.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر “تويتر”: “إن أي شخص حُدد من قبل المرتشي أو الراشي لتسلم الرشوة وقبل، أيا كان نوعها أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية، مع علمه بالسبب، موجب للمُساءلة الجزائية في ضوء المادة (١١) من نظام مكافحة الرشوة، وينطوي هذا الجُرم المقترف على جريمة غسل أموال حال إخفاء هذه الرشوة أو تمويهها”.
وأوضحت النيابة أن الوسيط بين الراشي والمرتشي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تكشف عقوبة «الوسطاء» في قضايا الرشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.