الدفاع العراقية: ضبط 3 سيارت مفخخة في نينوى

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، ضبط 3 سيارت مفخخة، في مناطق متفرقة من محافظة نينوى (شمال)، وتفجيرها في مواقعها.
وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع)، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "تمكنت قوة مشتركة (..) من العثور على 3 سيارات مفخخة جنوب غرب بحيرة سنيسلة، وجنوب شرق جبل المنايف".
وأضاف البيان، أنه "تم تفجيرها موقعياً دون وقوع خسائر".
ومؤخراً، زاد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي، بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظات نينوى والأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.
ولا يزال "داعش"، يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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