عاهل الأردن و قائد "المركزية الأمريكية" يبحثان التعاون العسكري

عمان/ ليث الجنيدي /الخليج 365

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، الخميس، التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله الثاني، للمسؤول الأمريكي بالعاصمة عمّان، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وحسب المصدر ذاته، الذي لم يوضح موعد وصول ومغادرة ماكينزي، فقد جرى "استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب".

وفي وقت سابق الخميس، حضر المسؤول العسكري الأمريكي اختتام مناورات "الأسد المتأهب" 2019، التي جرت في أحد ميادين القوات المسلحة الأردنية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأردني على موقعه الرسمي، أن قائده اللواء يوسف الحنيطي، التقى ماكينزي، وبحثا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري وسبل تعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة القوات المسلحة بالبلدين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.