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حقيقة ظهور مؤسس أبل المتوفي على مقهى بلدي في القاهرة
الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
ضجت مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية بصورة لشخص يشبه ستيف جوبز مؤسس شركة آبل الأمريكية الشهيرة، يجلس على مقهى بحي الأميرية في العاصمة المصرية القاهرة.
وبدا الرجل الذى يرتدى جلبابا صيفيا باللون البني الفاتح تمامًا نسخة طبق الأصل من ستيف، الذى رحل فى 5 أكتوبر عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان.
وبالطبع لا يفوت المصريين أى فرصة لإطلاق النكات الضحك، حيث تداول آلاف الرواد الصورة تحتها تعليق "ستيف جوبز قاعد على قهوة في الاميرية".
والأكثر غرابة أن الرجل المصري، الذى يشبه ستيف جوبز كان يرتدى أيضًا نظارة مماثلة تمامًا لنظارة الأخير، وبعد حالة من الجدل على فيسبوك علق الكثيرون على الصورة: "يخلق من الشبه أربعين".
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