بحسب إحصائيات الذكاء الإصطناعى: ليونيل ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو

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بحسب إحصائيات الذكاء الإصطناعى: ليونيل ميسيأفضل من كريستيانو رونالدو

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

على ما يبدو أن ليونيل ميسى أفضل من كريستيانو رونالدو بأضعاف، وهذا وفقًا لجهاز الكمبيوتر العملاق الذى طوره العلماء فى جامعة لوفين البلجيكية، حيث تعاونت مع الشركة الهولندية "SciSports"، وفق خوارزمية تسجل كل حركة قام بها كل لاعب على الكرة خلال مباريات الدورى بين عامى 2013 و 2018.



وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فقد تم منح كل إجراء يقوم به اللاعب خلال المباريات درجة بناءً على مقدار زيادة أو تقليل احتمال تسجيل هدف، والذى تم جمعه بعد ذلك فى نهاية كل لعبة، وفى هذا المجموع، المعروف باسم درجة VAEP (تقييم الإجراءات حسب تقدير الاحتمالات)، تم احتسابه فى كل لعبة فى الدورى من بداية موسم 2013-2014 إلى نهاية موسم 2017-18.

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وجاءت النتيجة النهائية كالتالى حيث حصد ميسى متوسط درجات بلغ 1.21، فى حين كانت نتيجة رونالدو ضئيلة للغاية 0.61، مما يثبت أن اللاعب الأرجنتينى هو الأفضل، وقد حقق كل من ميسى ورونالدو نجاحًا محليًا، فرديًا ومع أندية كل منهما، بين 2013-2018.

وفى خمسة من دوريات الدرجة الأولى الإسبانى مع برشلونة، تمكن ميسى من تسجيل 167 هدفًا مذهلاً وتقديم 66 تمريرة حاسمة، مما ساعد فريقه على الفوز بثلاث ألقاب فى الدورى، وخلال نفس الفترة مع ريال مدريد، نجح رونالدو فى إحراز هدفين فقط (165) مقارنةً بمنافسه الأرجنتينى، وقدم مساعدة أقل بكثير (47)، حيث فاز مدريد بالدورى الأسبانى مرة واحدة فقط فى موسم 2016-2017.

وخارج الدورى الاسبانى، ساعد ميسى برشلونة فى الفوز بسبعة ألقاب رئيسية أخرى، بينما ساعد رونالدو فى توجيه مدريد إلى ثلاث بطولات متتالية فى دورى أبطال أوروبا.