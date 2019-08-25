الجزائر.. تكليف وزير الإعلام حسن رابحي بتسيير وزارة الثقافة

الجزائر /عبد الرزاق بن عبد الله

كلف الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وزير الإعلام حسن رابحي بإدارة وزارة الثقافة خلفا لمريم مرداسي التي استقالت أمس بعد وفاة 5 أشخاص خلال حفل غنائي.

ونقل التلفزيون الحكومي، الأحد، أن بن صالح كلف رابحي وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضا بتسيير الوزارة بالنيابة لحين تعيين وزير جديد على رأسها.

والسبت قدمت وزيرة الثقافة مريم مرداسي، استقالتها إلى رئيس الدولة المؤقت الذي قبلها، حسب بيان للرئاسة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الحفل الغنائي الكبير الذي أحياه المغني عبد الرؤوف الدراجي الشهير بـ "سولكينغ" ليلة الخميس/ الجمعة بـ "ملعب 20 أوت" بالعاصمة شهد وفاة 5 أشخاص بسبب التدافع أمام بوابة الملعب.

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والجمعة، أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة، فتح تحقيق في وفاة 5 أشخاص وجرح آخرين، خلال حفل سولكينغ.

وسولكينغ مغني جزائري سطع نجمه بفرنسا بعد أن دخلها عبر الهجرة غير النظامية قبل سنوات.

ويملك سولكينغ شهرة واسعة في أوساط الشباب خاصة في المغرب العربي، وعرف بأغنية "الحرية"، التي رددها شباب الحراك في الجزائر كثيرا منذ أشهر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.