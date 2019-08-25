قطر تطلق "تدخلا إنسانيا عاجلا" لإغاثة متضرري السيول بالسودان

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
قال الهلال الأحمر القطري، الأحد، إنه أطلق "تدخلا إنسانيا عاجلا" لمساعدة المتضررين من الأمطار الموسمية والسيول التي اجتاحت المناطق السكنية في 15 ولاية سودانية.
وأضاف، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، أن التدخل الإنساني يأتي بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، وسيلحقه إطلاق مرحلة ثانية للتدخل خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أنه "خصص مبلغا (لم يحدده) من صندوق الاستجابة للكوارث التابع له كتمويل مبدئي للتدخل الإنساني، الذي يهدف إلى توفير احتياجات المتضررين من السيول والفيضانات في 4 قرى متضررة في مدينة بحري بولاية الخرطوم".
ولفت الهلال الأحمر القطري إلى أن كوادره الإغاثية بدأت بالفعل في توزيع الناموسيات والبطانيات والفرش الأرضية وأواني المياه والطبخ وغيرها من الاحتياجات على أن تتواصل عمليات التوزيع لفائدة 735 أسرة تضم أكثر من 3600 شخص في عدد من القرى التابعة لمدينة بحري.
يذكر أن السيول والأمطار الموسمية التي شهدها السودان مؤخرا أدت -حسب أرقام رسمية- إلى وفاة 62 شخصا حتى الآن، كما تم تضرر حوالي 194 ألف شخص.
وكانت أكثر الولايات تأثرا بالكارثة هي ولايات الخرطوم والنيل الأبيض وكسلا، التي يوجد فيها الكثير من الأسر المحاصرة وسط المياه.
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