"أنصار الله": إصابة مباشرة من سلاح الجو المسير لقاعدة الملك خالد

وأضاف العميد يحيى سريع لموقع "سبتمبر نت"، أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير استهدفت مبنى الاتصالات فى قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة مباشرة. وأكد سريع أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد تأتي في إطار "الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر".

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