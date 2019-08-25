الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365
أصدر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأحد، قرار بإقالة والي (حاكم) البحر الأحمر المكلف، اللواء ركن عصام عبد الفراج، على خلفية أحادث قبلية بالولاية شرقي البلاد.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن مجلس السيادة أصدر قرار الإقالة عقب عقده اجتماعا بشأن الأحداث في مدينة بوتسودان مركز ولاية البحر الأحمر.
وأشار إلى أن المجلس قرر تفعيل حالة الطوارىء بالولاية واتخاد إجراءات لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي، ومنع انتقال الصراع القبلي إلى أنحاء أخرى بالبلاد.
والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل مواطن، وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناري ببورتسودان، إثر صراع قبلي.
فيما نقلت قناة الشروق المقربة من الحكومة، الأحد، أن عدد القتلى في الأحداث القبلية بمدينة بورتسودان، بلغ 17 قتيلا منذ اندلاع الأحداث الأربعاء الماضي.
وأضافت أنه تم إرسال تعزيزات شرطية من الاحتياطي المركزي للفصل مابين قبيلتي "البني عامر" و"النوبة".
في ذات السياق، قال مصدر بالمجلس السيادي للأناضول، إن المجلس أرسل وفدا إلى بورتسودان، لتهدئة الأوضاع في المدينة.
وكانت السلطات أعلنت، في مايو/ أيار الماضي، سقوط 7 قتلى و22 جريحا، في صراع بين قبيلتين بولاية القضارف (شرق).
وانتقل الصراع إلى بورتسودان، في الشهر نفسه؛ بسبب ندرة المياه في المدينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس السيادة بالسودان يقيل حاكم ولاية البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.