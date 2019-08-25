مجلس السيادة بالسودان يقيل حاكم ولاية البحر الأحمر

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أصدر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأحد، قرار بإقالة والي (حاكم) البحر الأحمر المكلف، اللواء ركن عصام عبد الفراج، على خلفية أحادث قبلية بالولاية شرقي البلاد.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن مجلس السيادة أصدر قرار الإقالة عقب عقده اجتماعا بشأن الأحداث في مدينة بوتسودان مركز ولاية البحر الأحمر.

وأشار إلى أن المجلس قرر تفعيل حالة الطوارىء بالولاية واتخاد إجراءات لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي، ومنع انتقال الصراع القبلي إلى أنحاء أخرى بالبلاد.

والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل مواطن، وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناري ببورتسودان، إثر صراع قبلي.

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فيما نقلت قناة الشروق المقربة من الحكومة، الأحد، أن عدد القتلى في الأحداث القبلية بمدينة بورتسودان، بلغ 17 قتيلا منذ اندلاع الأحداث الأربعاء الماضي.

وأضافت أنه تم إرسال تعزيزات شرطية من الاحتياطي المركزي للفصل مابين قبيلتي "البني عامر" و"النوبة".

في ذات السياق، قال مصدر بالمجلس السيادي للأناضول، إن المجلس أرسل وفدا إلى بورتسودان، لتهدئة الأوضاع في المدينة.

وكانت السلطات أعلنت، في مايو/ أيار الماضي، سقوط 7 قتلى و22 جريحا، في صراع بين قبيلتين بولاية القضارف (شرق).

وانتقل الصراع إلى بورتسودان، في الشهر نفسه؛ بسبب ندرة المياه في المدينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.