حزب الله: سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في #بيروت "خطير جدا جدا جدا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يتحدث إلى أنصاره عبر شاشة في بيروت قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الأحد إن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لحزب الله معقل حزب الله خلال ليل السبت يمثل تطورا خطيرا جدا. وفي خطاب بثه التلفزيون قال نصر الله ”المستجد الإسرائيلي الأخير خطير جدا جدا جدا“

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