مصادر: إعطاء (باركود) لجميع الحيوانات بالمملكة لتتبع الذبائح غير النظامية

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على مشروع إعطاء أرقام تعريفية (باركود) لجميع الحيوانات لتتبع ومعرفة الذبائح غير النظامية.

وأوضحت المصادر، أن المشروع سيعمل على إعطاء “الباركود” لجميع الحيوانات منذ ولادتها بالمملكة أو استيرادها من الخارج، حيث سيتضمن الرقم كل المعلومات عن الحيوان ونتائج الفحوصات والأمراض التي أصيب بها.

وبيَّنت وفقاً لـ”عكاظ” أن الباركود سيكون متصلا بالحيوان حتى بعد ذبحه، ما يتيح إمكانية استدعاء الذبيحة ومعرفة مكان توزيعها ومستلمها.

وأشارت إلى أن هذا النظام سيعمل على تسهيل عمل المراقب الصحي، ومعرفة ما إذا كان قد تم ذبـح الحيوان بطريقة نظامية أم مخالفة.