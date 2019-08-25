دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة دراسة سناب شات: مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة تتفوق على محتوى التلفاز في المملكة

دراسة أجرتها سناب شات تكشف عن تفوق مقاطع الفيديو القصيرة في عدد المشاهدات على محتوى التلفاز في المملكة العربية السعودية.

قامت سناب شات بإجراء دراسة بعنوان “الأجهزة المحمولة – رؤى حول تطور الفيديو”، حيث تكشف الدراسة الجديدة لعادات المستهلكين عن تغييرات ملموسة في عادات المشاهدة في السعودية تزامنًا مع ارتفاع معدلات مشاهدة مقاطع الفيديو في المملكة، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه المملكة توسيع قائمة الخيارات الترفيهية هناك.

كانت سناب شات قد أوكلت مجموعة الأبحاث الوطنية (National Research Group) المستقلة لأبحاث السوق بإجراء دراسة شارك فيها 869 سعوديًا.

تلخصت دراسة سناب شات حول مقاطع الفيديو القيرة فيما يلي:

يشاهد السعوديون مقاطع الفيديو بمعدلات تفوق مشاهدتهم لمحتوى التلفاز.

يشاهد خمسة من أصل كل ستة سعوديين (85%) مقاطع الفيديو القصيرة التي تقل مدتها عن 10 دقائق لأشخاص من معارفهم مرة واحدة على الأقل يوميًا.

يشاهد 80% من السعوديين مقاطع الفيديو القصيرة المميزة (التي تم إنتاجها بأسلوب احترافي) يوميًا.

قال 70% من السعوديين في الجهة المقابلة إنهم يشاهدون محتوى التلفاز التقليدي يوميًا.

توقيت الذروة لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المميزة في المملكة يتزامن مع توقيت ذروة مشاهدة التلفاز.

يتمحور توقيت الذروة في المشاهدة بين الساعة 17:00 و23:00، فيما يبلغ متوسط مدة المشاهدة 53 دقيقة.

يرى 93% من المشاركين أن مقاطع الفيديو على الهواتف المتحركة تتيح لهم استكشاف محتوى جديد وفريد ويكسبهم معلومات جديدة.

أجمع 91% على أن مقاطع الفيديو على الهواتف تحفز عقولهم وتحسّن حالتهم المزاجية وتتيح فرصة الابتعاد عن صخب الحياة اليومية.

وقال أندي بانج، رئيس قسم التسويق الدولي في سناب شات: “يعتبر السعوديون من أكثر المستخدمين إقبالًا على مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة على مستوى العالم. أضف إلى ذلك أن المملكة تسجل أحد أعلى معدلات استخدام الإنترنت عبر الهواتف المتحركة عالميًا، وأحد أعلى معدلات المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصفحها في منطقة الشرق الأوسط، ويتوقع لها أن تشهد نموًا ملحوظًا في مقاطع الفيديو القصيرة المصممة للهواتف المتحركة، تتجاوز به دولًا أخرى متقدمة على هذا الصعيد”.

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وتقول سناب شات أن هذا التوجه لمشاهدة مقاطع الفيديو على الهواتف المتحركة يأتي لتعزيز مكانة سناب شات كوجهة ترفيهية لمقاطع الفيديو، وخصوصًا ميزة الاستكشاف Discover والتي تلقى رواجًا واسعًا، حيث أن ثلاثة أرباع المستخدمين يشاهدون مقاطع الفيديو عبر هذه الميزة يوميًا.

وعقب بانج حول الأمر: “جاء النجاح الواسع الذي حققه تبويب Discover في المملكة العربية السعودية نتيجة لتعاوننا مع نخبة من المتخصصين في بث الفيديو وناشري وصنّاع المحتوى، في سبيل تطوير محتوى مبتكر مخصص للهواتف المتحركة، والحفاظ في الوقت نفسه على كافة المزايا السردية والعاطفية التي يقدمها التلفاز التقليدي”.

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التدوينة دراسة سناب شات: مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة تتفوق على محتوى التلفاز في المملكة ظهرت أولاً على عالم التقنية.