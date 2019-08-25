المرصد السوري: مقتل عضوين في حزب الله وإيراني في الضربات على #دمشق الليلة الماضية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة للعاصمة السورية دمشق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عضوين في جماعة حزب الله اللبنانية ومواطنا إيرانيا قتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية. وقال متحدث عسكري إسرائيلي أمس إن طائرات إسرائيلية قصفت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لإطلاق "طائرات مسيرة قاتلة" نحو أهداف في إسرائيل. ونفى قائد في الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إصابة أهداف إيرانية في الضربات الجوية.

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