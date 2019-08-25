الدفاع العراقية: 6 قتلى ضحايا هجوم داقوق جنوب كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، أن 6 قتلى و9 جرحى سقطوا في الهجوم الذي تعرض له قضاء داقوق في محافظة كركوك شمالي البلاد، أمس السبت، فيما أكدت أن تنظيم داعش هو المنفذ.
وذكرت خلية الاعلام الأمني، في بيان، إن "عصابات داعش، أقدمت مساء أمس السبت على عمل إجرامي بعد أن قامت بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف RBG7 والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق قرب مقام الإمام زين العابدين، في محافظة كركوك، ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي".
وأضاف البيان أن القصف أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين.
ومساء أمس أفاد مصدر أمني عراقي، للأناضول، بمقتل 5 عناصر من الحشد الشعبي بقصف بقذائف الهاون في قضاء داقوق في محافظة كركوك شمالي البلاد.
ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في نينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.
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