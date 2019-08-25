السيسي يؤكد استمرار جهود بلاده لكشف ملابسات قضية "ريجيني"

القاهرة/ الخليج 365
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، استمرار جهود بلاده، للكشف عن ملابسات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وتقديم الجناة إلى العدالة.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس وزراء إيطاليا جوسيبي كونتي، على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع، المنعقدة بمدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس/ آب الجاري.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان "اللقاء تطرق إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في مقتل ريجينى".
وأضافت "جدد الرئيس (السيسي) تأكيده باستمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة".
وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد عقب مقتل ريجيني (26 عاما) والعثور على جثته بمصر، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.
وتتهم وسائل إعلام إيطالية، أجهزة الأمن المصرية، بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي القاهرة صحته.
وفي ديسمبر/كانون أول 2018، أعلنت روما فتح تحقيقات بحق 5 مسؤولين أمنيين مصريين.
وأعلن البرلمان الإيطالي، في الشهر ذاته تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري احتجاجا على سير التحقيقات.
وتطرق اللقاء إلى بحث ملفات إقليمية ودولية، بينها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.
وفي هذا الصدد، قال السيسي إنه يؤكد موقف بلاده "القائم على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا".
وجدد دعمه لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
فيما أعرب كونتي عن حرص بلاده مواصلة التشاور مع مصر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.
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