إطلاق نار على حافلة قرب البتراء بالأردن ولا إصابات

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن مسلحا مجهولا فتح النار على حافلة قرب مدينة البتراء يوم السبت لكن الحافلة كانت خالية من الركاب ولم تقع أي إصابات.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مديرية الأمن العام قوله إن الحافلة التابعة للسلطات المحلية في البتراء لحقت بها أضرار جراء إطلاق النار. وأضافت أن السلطات بدأت تحقيقا في الواقعة.
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