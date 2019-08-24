الان تتابع سفير الإمارات لدى المملكة: نجاح مهرجان ولي العهد للهجن هو نجاح لدولة الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن نجاح مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية هو نجاح لدولة الإمارات وهو نجاح ايضاً لأهل الإبل وسباقات الهجن كافة.

مشيراً الى أن المهرجان رفع سقف التوقعات لجميع المهرجانات والسباقات لهذه الرياضة الاصيلة في المنطقة نظير جوائزه الكبيرة وعدد المطايا المشاركة فيه التي يتجاوز عددها 12 الالف مطية.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ شخبوط آل نهيان لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف الذي تقام عليه منافسات مهرجان ولي العهد للهجن.

وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والامين العام للاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي.

وأعرب سمو الشيخ شخبوط بن نهيان عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يحمل اسم غالي على الجميع ومحله في القلب.

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وقال ” أن المشاركة الإماراتية تأتي حرصا من اهل الامارات على مكانه سمو ولي العهد عند اهل الامارات خاصه وأهل الإبل عامة.

مضيفاً حضرت المهرجان العام الماضي وتجولت فيه وفي هذا العام شهد المهرجان نقله كبيرة وتقدم نوعي في الفعاليات المصاحبة للمهرجان”، معرباً في الوقت ذاته عن سرور أهل الإبل خاصة بنجاح هذا المهرجان وتقدمه الذي يخدم هذه الرياضة الاصيلة وفق توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية – حفظها الله-، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الامير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي يتابع كل خطوه في هذا المهرجان.

وفي السياق ذاته قام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بزيارة قرية الهجن بحديقة الملك فيصل المقام على ارضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وتجولا في السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية.

إضافة إلى متحف الهجن الذي طّور بتقنية الهولوجرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها.

واستمعا لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها..