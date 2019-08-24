شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حقق النصر الفوز على ضيفه اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن المجموعة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي.

سجل أهداف العميد كل من براندلي كواس (8) وأنطونيو خوسيه (40) والفارو نجريدو (73)، ليضع العميد أول ثلاث نقاط في رصيده بالمسابقة.

البداية كانت هادئة من الطرفين إلا أن النصر استطاع أن يباغت مبكراً ويفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق براندلي كواس، بعد عرضية رائعة نفذها جاسم يعقوب، وأكملها كواس رائعة في شباك اتحاد كلباء.

عقب تسجيل العميد أول أهدافه حاول الضيوف الضغط بشكل أكبر على أصحاب الأرض وكاد المجري جوجاك أن يعادل النتيجة بتسديدة قوية إلا أن الحارس أحمد شامبيه كان لها بالمرصاد ليتصدى لها ببراعة.

وعاد جوجاك مرة أخرى في الدقيقة 36 عن طريق كرة ثابتة إلا أن حائط الدفاع النصراوي كان أقوى وأبعدها عن مرماه.

وكاد النصر أن يفعلها مجدداً في الدقيقة 38 عن طريق محمد سرواش بعدما وصلت الكرة له عرضية، لكن حمدان مسعود مدافع كلباء أدرك الكرة سريعاً وأبعدها في اللحظات الأخيرة عن مرماه.

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وفي الدقيقة 40 أضاف البرتغالي أنطونيو خوسيه هدف العميد الثاني بعد كرة رائعة مرفوعة من جاسم يعقوب ليضعها خوسيه قوية ولا أروع في شباك كلباء، ليتواصل اللقاء حتى نهاية الوقت الأصلي ويحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع، ينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم النصر 2-0.

بداية الشوط الثاني من اللقاء كان هادئة للطرفين، ولم تشهد أي هجمات على المرمى، سوى محاولات بالقرب من منتصف الملعب من أجل السيطرة على الكرة واللعب بشكل جماعي من أجل إرهاق الطرف الآخر.

ونال يعقوب الحوسني لاعب اتحاد كلباء البطاقة الحمراء في الدقيقة 64 عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال اللقاء ليكمل النمور المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وأجرى النصر تبديلاً بخروج جاسم يعقوب صاحب الفضل في صناعة هدفي الشوط الأول في الدقيقة 66 وأشرك حبيب الفردان بدلاً منه.

ومن صناعة رائعة نفذها البديل حبيب الفردان في الدقيقة 73 سجل الفارو نجريدو هدف النصر الثالث، بعدما وصلت له الكرة بتمريرة رائعة وضعها بيساره في شباك كلباء معلناً ثلاثية العميد.

وتواصل اللقاء صعباً على الطرفين في ظل الطقس الحار، ليتباطأ الأداء رغم المحاولات من أجل الوصول للمرمى، ليحتسب حكم اللقاء 5 دقائق أخرى وقت بدل ضائع تنتهي بعدها المباراة بفوز النصر بثلاثية نظيفة.