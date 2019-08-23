الشهري أول متحدثة رسمية لوزارة التعليم في السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: أصدر وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف المعلمة ابتسام بنت حسن الشهري، لتولي مهمة المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم للتعليم العام، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الوزارات السعودية، وتعد "الشهري" أول سعودية تشغل منصب المتحدث للتعليم العام.



من هي ابتسام الشهري؟

ابتسام الشهري معلمة لغة إنجليزية تمتلك خبرة تزيد عن 17 عاماً في التعليم، وهي حاصلة على ماجستير "تربية موهوبين"، وخريجة برنامج "خبرات" الدفعة الأولى من برنامج "بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس"، وتشمل رحلتها في التدريس جميع المراحل الدراسية، ابتداءً بالروضة، وانتهاء بالمرحلة الجامعية، بالتعاون مع إحدى الجامعات، وقد اختارتها وزارة التعليم للابتعاث الخارجي إلى أميركا، وقد سبق لها حضور المؤتمرات الدولية والمنتديات المتخصصة في استراتيجية التعليم.

مواصلة تمكين المرأة

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وكتبت ابتسام الشهري على صفحتها في "تويتر" أولى تغريداتها كمتحدثة رسمية للوزارة أن حسابها سيكون نافذة لمعرفة كل ما يخص الوزارة.

وكتبت في تغريدة لها: "تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والمجتمع وكل وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم العام، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة".

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعد استمرارًا في إشراك المرأة السعودية بالتنمية، وتمكينها في سوق العمل بشكل شامل في كل المجالات والأنشطة، وتحقيقاً لرؤية 2030 التي تقتضي اشراك المرأة في جميع المجالات العملية والعلمية أسوة بالرجل.

يذكر أن الشهري هي أم لثلاثة أطفال.