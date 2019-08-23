الخارجية السورية تحمل تركيا مسؤولية ما سيجري في إدلب

حمّلت وزارة الخارجية السورية أنقرة مسؤولية ما سيجري في إدلب، متهمة إياها بعدم الالتزام بأي من اتفاقات سوتشي بشأن إدلب، حسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وقال مساعد وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، إنّ المعبر الذي افتتحته سوريا في صوران جاء انطلاقا من حرص الدولة السورية على حياة مواطنيها وللتخفيف من معاناتهم جراء وجود الإرهابيين في تلك المنطقة
وأضاف أن ّ"من يعيق الخروج الآمن بأي شكل من الأشكال، سواء من المجموعات الإرهابية أو من يقف وراءهم، وتحديدا النظام التركي، فإنّه يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المدنيين".
وأوضح سوسان أنّ "أي وجود أجنبي على الأرض السورية دون موافقة الدولة السورية غير مشروع، ويجب ألا يكون لدى أي كان من الإرهابيين وداعميهم أي شك بشأن إصرار سورية وجيشها على الاستمرار فيما بدأناه قبل خان شيخون بكثير"، مؤكدا أنّ "الجيش السوري ماض بتحرير كل شبر من الأراضي السورية من الإرهاب".
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