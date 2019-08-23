شكرا لقرائتكم ترامب يطالب "دول أخرى" المساعدة في المعركة ضد "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 21 ساعة في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 14:04

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس (الأربعاء)، إنه يتعين على دول أخرى المشاركة في المعركة ضد المتطرفين، ليأتي كلامه متزامناً مع مفاوضات الولايات المتحدة مع "طالبان" لسحب قواتها من أفغانستان.



ودعا ترامب، الأوروبيين الى استعادة الأسرى الذين اعتقلوا وهم يقاتلون مع تنظيم "داعش"، وما لم يفعلوا ستقوم الولايات المتحدة بذلك، وإعادتهم الى بلدانهم.

ورداً على سؤال من صحافيين عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء عودة ظهور تنظيم "داعش" في العراق، قال ترامب إن القوات التي بقيادته قضت على "الخلافة". وقال: "الى حد ما، سيتعين على روسيا وأفغانستان وإيران والعراق وتركيا خوض معاركها أيضا".

وتابع ترامب: "لقد قضينا على الخلافة مئة في المئة. لقد فعلت ذلك في وقت قياسي. لكن في مرحلة معينة، ستضطر كل هذه البلدان الأخرى، حيث يوجد تنظيم داعش إلى محاربته. هل نريد البقاء هناك 19 عاما أخرى؟ لا أعتقد ذلك".

واشار الى الهند وباكستان باعتبارهما دولتين على خط المواجهة لكنهما لا تفعلان الكثير لمحاربة الجماعات الإرهابية.

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واوضح للصحافيين "انظروا الى الهند انها لا تقاتلهم، نحن نحاربهم. باكستان المجاورة تحاربهم لكن بشكل بسيط جدا ... هذا ليس عدلا. الولايات المتحدة بعيدة سبعة آلاف ميل".

وخفضت إدارة ترامب الوجود العسكري الأميركي في سورية والعراق وتتفاوض على الانسحاب من أفغانستان مع مقاتلي طالبان. لكن خبراء الدفاع يحذرون من ان الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة قد يسمح بعودة التطرف.

وافاد تقرير صدر أخيراً عن البنتاغون إن تنظيم "داعش" يشن هجمات بعد أن فقد السيطرة على أراض في العراق وسورية.

من جهة اخرى، هاحم ترامب فرنسا وألمانيا لعدم إعادتهما مواطنيهما الذين قاتلوا مع المتطرفيين والمحتجزين حاليا داخل معسكرات في سورية. وقال في هذا السياق: "نحتجز الآلاف من مقاتلي داعش في الوقت الحالي، على أوروبا أن تأخذهم".

وتابع: "إذا لم تأخذهم أوروبا، فلن يكون أمامي من خيار اخر سوى إطلاق سراحهم في البلدان التي أتوا منها، وهي ألمانيا وفرنسا وأماكن أخرى". وأكد ترامب "لقد أسرناهم، لدينا الآلاف منهم. والآن كالمعتاد لا يريدهم حلفاؤنا". وختم قائلا: "لن تضعهم الولايات المتحدة في غوانتانامو مدة 50 عامًا وتدفع كلفة ذلك".