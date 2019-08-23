مدينة مانشستر الإنجليزية تنشئ ممرات للمشى البطىء لمدمني الهواتف

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مدينة مانشستر الإنجليزية تنشئ ممرات للمشى البطىء لمدمنيالهواتف

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

وجدت أبحاث جديدة أن %96 من الناس لا ينتبهون إلى طريقهم خلال المشى بسبب الهاتف .



ونقلاً عن موقع “ديلي ميل” البريطانى، فإن هذا السلوك تصنفه منظمة الصحة العالمية بأنه شديد الخطورة حيث يسير الشخص وهو مشتت الإنتباه لا يعرف محيطة ومن المحتمل أن يتصادم.

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و لمكافحة هذا الأمر قامت مانشستر بتركيب "طريقين آمنين" بطول 75 مترًا فى منطقة Spinningfields بالمدينة ولكن لمدة 24 ساعة فقط وقامت الدراسة على 1500 شخصاً.

ووجدت الدراسة أن 44% ممن شملهم الاستطلاع يقولون إنهم يمشون ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى.

فى حين أن 42% يقولون إنهم يمشون ويستجيبون بانتظام لرسائل البريد الإلكترونى على هواتفهم بصرف النظر عن حركة المرور، بينما يعتقد 19% من الناس أنه يتعين على الحكومة والمجالس المحلية التدخل أو تقديم إرشادات، ونتيجة لذلك اصطدم 38% منهم جسديًا بشخص آخر.