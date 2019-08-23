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نسخة أندرويد المقبلة ستحمل اسم Android 10 ووداعا لأسماء الحلوى

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

إعتادت شركة جوجل منذ إطلاق أول إصدار من نظام التشغيل أندرويد على إطلاق اسم حلوى عليه مثل " أندرويد لولى بوب أو كيت كات أو مارشميلو وغيرها من الأسماء، لكن على ما يبدو أن جوجل قررت فى النهاية التوقف عن سلك ذلك الطريق، والإكتفاء فقط بإطلاق رقم وحرف أبجدى على نظام تشغيلها فقط مع إطلاق الإصدار المقبل.



وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد كشفت جوجل أخيرا عن اسم إصدار Android Q، حيث أنها فى الواقع، لم تقم بتسميته على اسم أى حلوى تبدأ بالحرف Q على الإطلاق، حيث قررت جوجل ببساطة أن تسميه Android 10، وفى منشور على مدونة جوجل الرسمية، قالت الشركة إنها تغير طريقة تسمية إصداراتها بالكامل، حيث قالت "لقد سمعنا تعليقات على مر السنين مفادها أن الأسماء لم تكن تفهم دائمًا من قبل الجميع فى المجتمع العالمي".

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ونظرًا لأن L و R لا يمكن تمييزهما دائمًا عند التحدث ببعض اللغات، على سبيل المثال، ليس من الواضح على الفور لبعض الناس أن Android Lollipop جاء بعد KitKat، كذلك فإن أسماء بعض إصدارات Android السابقة غير معروفة فى بعض أجزاء العالم، وبمعنى آخر، على الرغم من أن الأسماء ممتعة، إلا أنها لا يتردد صداها دائمًا مع المستخدمين.

لذلك فيبدو المخطط الجديد أقل غرابة، لكن من المحتمل أن يخدم غرض جوجل، وهو طرح أسماء أكثر سهولة وبديهية، حيث جاء فى منشور المدونة "لقد اعتقدنا أنه فى الإصدار 10 و 2.5 مليار جهاز نشط، حان الوقت لإجراء هذا التغيير"، وبالإضافة إلى تغيير طريقة تسمية إصدارات أندرويد، قامت جوجل أيضًا بتحديث شعار النظام الأساسى للموبايل، حيث غيّرت النص من الأخضر إلى الأسود لتسهيل قراءة الخطوط وتبديلها واستخدم صورة عن قرب لروبوت أندرويد الذى أصبح الآن ملونًا بظلال خضراء جديدة.