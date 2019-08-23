ترامب: لا يوجد رئيس دعم «إسرائيل» مثلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الأول الأربعاء، أنّ ما من رئيس أمريكي آخر ساعد «إسرائيل» بقدر ما فعل هو، في معرض ردّه على سؤال عن قوله إنّ اليهود الأمريكيين الذين يصوّتون للحزب الديمقراطي هم «عديمو الولاء»، في تصريح اعتبره البعض معادياً للسامية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مطوّل عقده بصورة مرتجلة أمام البيت الأبيض «أنا مسؤول عن أشياء عظيمة «لإسرائيل»»، ردّاً على مراسل سأله عن تصريحه بشأن «ولاء» الناخبين اليهود الأمريكيين، وبالتحديد عمّا إذا لم يكن ما قاله إحدى «الصور النمطية الشهيرة لمعاداة السامية». ومن دون أن يردّ مباشرة على السؤال بشأن معاداة السامية، أضاف ترامب قائلاً «ما من رئيس على الإطلاق قام بأي شيء يقترب مما قمت به «لإسرائيل»، من مرتفعات الجولان، والقدس، وإيران، وغيرها»، في إشارة إلى اعترافه بالقدس عاصمة ل«إسرائيل»، وبسيادة الاحتلال على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران.

وجدّد الرئيس الجمهوري اتّهامه لخصومه الديمقراطيين، ولا سيّما النائبة الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، ب«معاداة السامية». وقال «إنّهم معادون «لإسرائيل»». وأضاف «برأيي، إذا صوتّ لديمقراطي فأنت خائن للشعب اليهودي، وخائن جداً «لإسرائيل»». واعتبر ترامب أن «الديمقراطيين ابتعدوا عن «إسرائيل» حقاً، لا أستطيع أن أفهم كيف يمكنهم فعل ذلك». (أ.ف.ب)