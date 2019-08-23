ليكو: العين سيلعب للفوز في كل المباريات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكرواتي إيفان ليكو المدير الفني للعين، أن تحضيرات فريقه للموسم الجديد مضت بصورة جيدة. وقال: «انطلقت استعداداتنا فعلياً يوم 10 يوليو الماضي خلال مرحلة التجمع الداخلي في مدينة العين، وخضنا ست مباريات ودية في مرحلة الإعداد الخارجي بالنمسا وسلوفينيا. أعرف فريق نادي شباب الأهلي الذي قدم مردوداً مميزاً في الموسم الكروي الماضي، وأعتقد أن انطلاقتنا في الموسم الجديد ستكون قوية أمام منافس جيد، والمؤكد أننا نتطلع إلى تقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أن المباراة ستكون على ملعبنا وبين جماهيرنا».

وحول حاجة فريقه لصانع ألعاب في منظومة اللعب، قال: «العين يضم نوعية جيدة من اللاعبين المحترفين، ولدي قناعة كاملة بكافة العناصر التي تضمها قائمة فريقي، وما يهمني هو العمل معهم بأفضل الأساليب لتقديم المستوى المطلوب الذي يتسق مع التطلعات ويسعد الجماهير، لدينا عدد كبير من العناصر الجديدة تعاقد معهم النادي أخيراً، وإذا كان هناك لاعب بمقدوره تسجيل عشرة أهداف وصناعة مثلها فمرحباً به في منظومة فريقي، وصناعة اللعب في كرة القدم ليست بالمركز من وجهة نظري، فهناك واجبات على كل لاعب في المستطيل الأخضر من ضمنها المساهمة في التسجيل وإحراز الأهداف في مرمى المنافسين، وأي مدرب يتطلع إلى ضم أفضل العناصر إلى قائمة فريقه».

وحول الهدف الذي يضعه فريقه خلال المشاركة في مسابقة كأس الخليج العربي، قال: «هدفنا الرئيسي يكمن في الفوز بجميع المباريات في الموسم الرياضي الجديد، أتعامل بعقلية الفوز حتى في التدريبات، وسنقاتل ونعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل فرض أسلوبنا وشخصيتنا على الأرض، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا على مستوى جميع البطولات».

وعن أبرز الغيابات المتوقعة في تشكيلة فريقه أمام شباب الأهلي، قال: «أغلب عناصر الفريق في درجة الجاهزية المطلوبة، وهناك لاعب واحد سيكون خارج القائمة، وهو المدافع مهند العنزي بداعي الإيقاف، لحصوله على البطاقة الحمراء في آخر مباراة للعين بهذه المسابقة في الموسم الماضي».

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وأكد بندر الأحبابي، لاعب العين، أن مهمة فريقه في مواجهة شباب الأهلي لن تكون سهلة. وقال: «عازمون على تقديم أفضل مستوى وتحقيق نتيجة إيجابية، جميع لاعبي العين يدركون جيداً أهمية البداية القوية، ويعملون بجدية من أجل حجز موقعهم في القائمة الأساسية».

وأكمل: «استعدادات العين للموسم الجديد كانت جيدة، وحرص المدرب على وضع اللاعبين في درجة الجاهزية المطلوبة فنياً وبدنياً، من خلال برامج تدريبية قوية على فترتين صباحية ومسائية، لتحقيق الطموحات المرجوّة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية».

وعن مدى حرصه على الاستمرارية في تقديم المستوى المتميز الذي ظهر عليه في الموسم الماضي، قال: «لا يوجد لاعب كرة قدم يرفض فكرة تطوير أدائه والاستمرار في العطاء للدفاع عن شعار ناديه بأفضل مستوى، خصوصاً إن كان منتمياً لناد كبير؛ لأنه يجد كافة الإمكانيات المتاحة للعطاء متوفرة فيه، كما يحظى بالمساندة المطلوبة من الإدارة ومن زملائه اللاعبين والجماهير، وأطمح لتقديم أفضل ما لديّ في مشوار الدفاع عن شعار العين».

وحول الاحتفالية الخاصة بتقديم اللاعبين مع بداية الموسم على هامش مباراة شباب الأهلي، قال: «نادي العين عودنا على المبادرات الاستثنائية والمؤكد أن الاحتفالية الخاصة بتقديم نجوم الفريق مع انطلاقة الموسم، تمنح الجميع الدافع المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوّة، وجماهير العين لا تحتاج دعوة من أجل الحضور للوقوف خلف الفريق خلال استحقاقاته المهمة في الموسم الرياضي الجديد».