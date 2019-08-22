شكرا لقرائتكم السلطة الفلسطينية تستعيد جزءاً من أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله (الاراضي الفلسطينية) - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 22:18

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخk أن السلطة الفلسطينية استعادت من اسرائيل اليوم (الخميس)، عائدات ضريبة المحروقات وقدرها حوالى بليوني شيكل (512 مليون يورو).



وقال الشيخ لوكالة فرانس برس "استلمنا الأموال التي تم تحويلها اليوم".

وأضاف "تم اليوم تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي قبل عدة أيام بتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل وقدرها حوالى بليوني شيكل".

وتشكل هذه الأموال جزءاً من عائدات الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ شباط (فبراير) الماضي، بحجة أنها تدفع لعائلات الفلسطينيين المتهمين بارتكاب هجمات ضد إسرائيل والأسرى المعتقلين لديها.

ويطلق على ضرائب المحروقات اسم "البلو" وذلك بسبب لون الوقود.

وقال خبير اقتصادي إن إسرائيل تصدر الوقود إلى الضفة الغربية مصبوغا باللون الأزرق حيث يباع بأسعار أقل، ما يمنع بهذه الطريقة استخدامه داخل حدودها.

وقال الشيخ "كانت إسرائيل تأخذ ثمن المحروقات مع ضريبة البلو وتسترجعها السلطة بعد شهرين وقيمتها حوالى 220 مليون شيكل شهريا (63 مليون دولار تقريبا)، إضافة لضرائب أخرى تم استرجاعها جميعها".

وأكد "استرجاع هذه الأموال بأثر رجعي أي منذ بداية الأزمة المالية بين السلطة وإسرائيل".

وبدأت الأزمة المالية التي تعيشها السلطة منذ أن قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها لصالحها، ورفض السلطة في المقابل تلقي أي أموال ناقصة.

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة نحو 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.

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وأشار الشيخ إلى أن المفاوضات التي حضرها إضافة إلى "ممثلين عن وزارة المالية الفلسطينية، ووزير المال والمنسق الإسرائيلي وممثلين عن وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت "ثنائية لم يتدخل بها أي طرف دولي أو إقليمي".

وبحسب الشيخ فإن "استرداد هذه الأموال سيحل جزءا من الأزمة المالية التي نتجت عن احتجاز الأموال الفلسطينية".

وأضاف "نريد أن تتم آلية تحويل الأموال بتدقيق من الجانب الفلسطيني على أي خصومات تعتبرها إسرائيل بمثابة ديون".

وأكد الشيخ ان "إسرائيل ما زالت تحتجز وترفض تحويل أكثر من بليون دولار للسلطة الفلسطينية".

وأوضح أن "هذا الاتفاق سيكون مدخلا بالتأكيد لحل باقي القضايا المالية والاقتصادية العالقة وليس السياسية مع إسرائيل".

وكان الرئيس محمود عباس اكد مرارا ان "موقفنا كما هو، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية خلال المؤتمر العام السادس للاتحاد العام للمعلمين في رام الله الخميس أنه سيتم دفع 60 في المئة من راتب هذا الشهر لموظفي الحكومة.

كما ستدفع 50 في المئة تكملة راتب أول شهر من الاقتطاعات. وبدأت السلطة اقتطاع الرواتب في اذار (مارس) الماضي.

وقال اشتية "إن الأزمة الناتجة من استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا مازالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات (البلو) مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول من دون هذه الضريبة".

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي جعفر صدقة أن إسرائيل ستبدأ بيع المحروقات للسلطة بسعر الكلفة، على أن تقوم السلطة بجباية الضرائب من محطات الوقود الفلسطينية مباشرة.