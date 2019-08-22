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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 مخالفة ضريبية في قطاع الأثاث والمفروشات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 22 مخالفة تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال جولات رقابية شملت 86 منشأة في قطاع الأثاث والمفروشات.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن من أبرز المخالفات المضبوطة عدم وجود الرقم الضريبي وعدم تحصيل الضريبة.
الجدير بالذكر أن الزكاة والدخل، ضبطت في يوليو الماضي 50 مخالفة تتصل بالضريبة في قطاع الأنشطة الترفيهية، بعضها يتمثل في عدم التسجيل في الضريبة، وعدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.
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