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ضبط 22 مخالفة ضريبية في قطاع الأثاث والمفروشات (صور)

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 مخالفة ضريبية في قطاع الأثاث والمفروشات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 22 مخالفة تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال جولات رقابية شملت 86 منشأة في قطاع الأثاث والمفروشات.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن من أبرز المخالفات المضبوطة عدم وجود الرقم الضريبي وعدم تحصيل الضريبة.

الجدير بالذكر أن الزكاة والدخل، ضبطت في يوليو الماضي 50 مخالفة تتصل بالضريبة في قطاع الأنشطة الترفيهية، بعضها يتمثل في عدم التسجيل في الضريبة، وعدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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