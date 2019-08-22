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ونقلت وكالة "رويترز" أن مسؤولين تركيين أكدا أن "قوات الحكومة السورية فتحت النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب سوريا، لكن لم تحدث خسائر بشرية".
© AFP 2019 / Mohammad Al-Hussein
وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، صرح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن تركيا ستحافظ على وجودها في نقطة المراقبة التاسعة رغم سيطرة الجيش السوري على المنطقة.
وقال أقصوي: "نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك ستبقى في مكانها رغم سقوط المدينة. لقد سيطرة قوات الجيش السوري على خان شيخون، والمتحدث باسم الرئاسة التركية صرح بذلك أمس".
وكان الجيش السوري أطبق حصارا كاملا على المجموعات المسلحة في ريف حماة الشمالي (اللطامنة وكفرزيتا ومورك ولطمين)، أمس الخميس، حيث لاقت وحدات الجيش المتقدمة من تل ترعي شرق مدينة خان شيخون مع طلائعه المتقدمة من شمال المدينة، مطبقا بذلك الحصار على مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه في مئات الكيلومترات من الريف الشمالي لمدينة حماة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: الجيش السوري يستهدف نقطة تركية ثانية دون وقوع خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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