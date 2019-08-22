دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي نوفا 5T

إذا كنت تعتقد أن سلسلة هواتف Nova5 قد توقفت عند الأربع نسخ الماضية فأنت مخطى، لازال لدى هواوي هاتف قادم ضمن هذه السلسة يحمل إسم Nova 5T وسيتم الكشف عنه نهاية أغسطس الجاري.

شركة هواوي أعلنت رسمياً انها بصدد عقد مؤتمر في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 25 أغسطس الجاري وذلك للكشف عن الهاتف الجديد والذي سيحمل إسم نوفا 5T.

التسريبات حول الجهاز تتحدث عن هاتف شبيه بما هو موجود في هاتف Honor 20 Pro حيث تستعد هواوي للكشف عن هاتف بثقب في الشاشة لكاميرا السيلفي مع 4 كاميرات خلفية وألوان متدرجة جديدة.

سيحمل الهاتف شاشة بحجم 5.5 إنش بدقة FHD+ وسيعمل بمعالج هواوي المتوسط الجديد كيرين 810 المصنع بدقة 7 نانومتر مع 8GB ذاكرة عشوائية و ذاكرة تخزين 256GB.

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من الطبيعي ان يعمل الهاتف بنظام أندرويد 9 مع واجهة هواوي الجديدة EMUI 9.1 ويجب علينا ان ننتظر حتى الاسبوع المقبل للتعرف على بقية مواصفات هذا الهاتف.

يذكر ان الهاتف سيكون الخامس من سلسلة هواتف نوفا 5 وتشمل نوفا 5 ونوفا 5 برو و نوفا 5i بالإضافة إلى هاتف نوفا 5i برو.

المصدر

التدوينة هواوي ستكشف عن هاتف Nova 5T نهاية شهر أغسطس الجاري ظهرت أولاً على عالم التقنية.