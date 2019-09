تسريب صور وبعض مواصفات هاتف نوكيا Nokia 7.2

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هاتف نوكيا 7.2

حصل هاتف نوكيا القادم Nokia 7.2 على بعض التسريبات طوال الأيام الماضية البعض منها يتحدث عن مواصفات الهاتف والبعض الآخر يتحدث عن تصميم الجهاز والكاميرات الثلاث الخلفية.

أحدث التسريبات هذه المرة أتت من قبل أحد المسؤولين في شركة Zeiss وهي الشريك لفعلي لشركة نوكيا في تطوير الكاميرات طوال السنوات الماضية وهذا يجعلنا نعتقد أن هذا التسريب كان متعمداً.

على كل حال نشر أحد مسؤولين زايس تغريدة في حسابه على تويتر ليعبر عن سعادته بمدى تطور أوضاع التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو على هواتف نوكيا مع صورة خلفية للهاتف توضح الثلاث كاميرات.

هذا التسريب يأتي ليؤكد العديد من الاشياء المتداولة طوال الاسابيع الماضية ومنها التصميم طبعاً ثم وجود ثلاث كاميرات خلفية بالإضافة إلى تأكيد إسم الهاتف Nokia 7.2.

التقارير الأخيرة أشارت إلى ان الهاتف سيأتي بشاشة 6.2 إنش بدقة FHD+ وسيعمل بمعالج كوالكوم سناب دراغون 710 مع 6GB ذاكرة عشوائية و 128GB ذاكرة تخزين.

سيحمل الهاتف أيضاً كاميرا خلفية بدقة 48MP وسيعمل على بطارية بحجم 3500 مللي امبير بنظام أندرويد 9.0 و في حال تأخيره ربما يكون الهاتف أول هواتف نوكيا التي تعمل بنظام أندرويد 10 لما لا.

مبدئياً سيتم الكشف عن الهاتف ضمن فعاليات معرض إيفا والذي سيقام في العاصمة الالمانية برلين في الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر القادم.

