النظام السوري يطلق نيرانًا استفزازية بمحيط نقطة تركية بريف إدلب

قامت قوات النظام السوري بإطلاق نار استفزازي في محيط نقطة المراقبة رقم 8 التابعة للقوات المسلحة التركية، شمالي سوريا.
وقالت مصادر محلية إن النظام استهدف محيط نقطة المراقبة الواقعة بالقرب من مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بالرشاشات الثقيلة، من دون أضرار.
وتقع نقطة المراقبة التركية رقم 8 في بلدة سرمان، شمال مدينة خان شيخون التي حاصرتها قوات النظام مؤخرًا، ضمن محملة عسكرية بدأتها مع حلفيتها روسيا قبل نحو 10 أيام.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد" في المنطقة المذكورة.
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