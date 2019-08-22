سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف موقعا غرب مدينة غزة

القدس- سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن "سلاح الجو يقصف أهدافا الآن في قطاع غزة".
من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "القصف حتى اللحظة لم يسفر عن أي إصابات في صفوف المواطنين".
ويأتي القصف على قطاع غزة بعد عدة ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي ان أجهزة الرادار رصدت إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية القريبة من السياج الأمني هذه الليلة.
وكانت صفارات الإنذار قد دوت قبل ذلك في منطقة مفتوحة في ناحال عوز شرق مدينة غزة، بعد أن رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.
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