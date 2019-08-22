دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير جديد يشير إلى خطط ابل لدعم هواتف الأيفون هذا العام بشاحن USB-C ظهر على التقنية بلا حدود.

جاء في تقرير نشر اليوم تفاصيل جديدة حول شاحن هواتف iPhone 11 التي تنطلق هذا العام، حيث أشار التقرير إلى أن ابل تدعم إصدارات الأيفون القادمة بشاحن فئة USB-C.

لم تنتهي التوقعات التي تشير إلى تحول ابل إلى معايير USB C في هواتف الأيفون هذا العام، حيث جاء في تقرير جديد اليوم معلومات تشير إلى أن ابل في طريقها لدعم هواتف الأيفون 11 هذا العام بشاحن بمعايير USB C في محتوى صندوق الهاتف.

كما أشار التقرير إلى أن هذا التحول إلى معايير USB C في هواتف iPhone 11 المرتقبة، من شأنه أن يتيح لابل دعم الهواتف بتقنية الشحن السريع، لتغير ابل الشاحن الذي جاء بقدرة 5W في جميع إصدارات الشركة السابقة، في الوقت الذي وصلت فيه قدرة الشحن في الهواتف الذكية إلى 50W.

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ولقد جاء هذا التقرير بناء على تسريبات جاءت من مصدر موثوق في شركة ابل، والذي أشار إلى أن محتوى الصندوق الخاص بهواتف iPhone 11 سيشمل هذا العام شاحن USB C، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هواتف الأيفون لن تأتي بمنفذ USB C، إلا أن ابل ستدعم الشاحن بمحول من Lightning إلى USB-C.

يذكر أن ميزة الشحن السريع عبر USB C توفرت لمستخدمي هواتف الأيفون سابقاً عبر شراء كابل USB-C إلى Lightning مع محول USB للطاقة متوافق، إلا أن دعم هواتف الأيفون بشاحن USB-C سيقدم تقنية الشحن السريع لمستخدمي الإصدارات الجديدة بتجربة أفضل، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهواتف في 10 من سبتمبر لنتعرف على خطط ابل بشكل أوضح.

المصدر

هذا الموضوع تقرير جديد يشير إلى خطط ابل لدعم هواتف الأيفون هذا العام بشاحن USB-C ظهر على التقنية بلا حدود.