شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستودعات إطارات مخالفة.. وإتلاف 620 إطار مستعمل بـ«خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت وزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها الرقابية من ضبط مستودعات يتم فيها تخزين إطارات السيارات المخالفة في خميس مشيط. وأوضحت التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أنه تم إتلاق 620 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية، وتم استدعاء صاحب المستودعات لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. Advertisements

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