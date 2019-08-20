الخارجية_الأمريكية: أزلنا 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.

وأكد في مقابلة متلفزة أن الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك، مضيفاً: “استطعنا استئصال نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة، وأنا واثق من قدرتنا على مواصلة القيام بذلك”.