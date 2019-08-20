قصف "حوثي" على معسكر للجيش اليمني قبالة نجران السعودية

اليمن /محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، الثلاثاء، تنفيذ قصف صاروخي استهدف معسكرا للجيش اليمني قبالة منطقة نجران السعودية، وسقوط ضحايا.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن "قوة الإسناد الصاروخي (تابعة للجماعة) أمطرت بصواريخ الكاتيوشا، معسكرا للتدريب بمنطقة الصوح قبالة نجران"، يتبع الجيش اليمني.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله، إن القصف حقق إصابات مباشرة وخسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.

Advertisements

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الجيش اليمني أو التحالف العربي، حول الأمر.

وكثفت جماعة الحوثي، في الفترة الأخيرة، هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية ومواقع للجيش اليمني.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.