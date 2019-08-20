إجراء صادم من #جوجل ضدّ الملايين من هواتف أندرويد

صحيفة الخليج الالكترونية

اتخذت شركة “جوجل” الأمريكية، إجراءً صادما بشأن الملايين من الهواتف العاملة بنظام تشغيل “أندرويد”، التي قد تحرم مستخدميها وجود الإنترنت على تلك الهواتف.

وأشار موقع “تايمز ناو نيوز”، إلى أن “جوجل” اتخذت قراراً بقطع بيانات الإنترنت عن الملايين من هواتف أندرويد، التي تتعامل مع شركات اتصالات لاسلكية بعينها.

وعللت “جوجل” هذا القرار بخوفها من مشكلات خصوصية بيانات مستخدمي هواتف أندرويد.

وأوضحت أن الهواتف التي ستقطع عنها خدمات الإنترنت، فإن الشركات المزوّدة بالخدمة، تستخدم تلك البيانات وتجمعها بطريقة غير قانونية ومن دون علم المستخدمين، وتستغلها في أغراض إما تجارية وإما غير معلومة.

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وأشارت “جوجل” إلى أنها تقوم حالياً بعمليات تدقيق واسعة النطاق لكل المستخدمين لهواتف أندرويد والشركات المقدمة للخدمة.

وتسبّب هذا القرار في صدمة واسعة النطاق لشركات الاتصالات المزوّدة لخدمات الإنترنت، ونشر عدد منهم بيانات تحدثوا فيها عن نيتهم تغيير الخطوات الخاصة بخصوصية البيانات.

وكانت “جوجل” تقدم خدمات الإنترنت اللاسلكي، بصورة مجانية والتي كانت تخدم نحو 75 % من الهواتف الذكية في العالم.

ورفضت فيكتوريا كيو؛ المتحدثة باسم “جوجل” التعليق على تلك الأنباء، واكتفت بالقول إنها “تغيير لأولويات المنتج”.

وأشارت إلى أن “جوجل” لا تقبل أن تتم مشاركة بيانات المستخدمين سواء مجمعة أو فردية، سواء حول التركيبة السكانية للمستخدم أو استخدام التطبيق، واكتفت الشركة برفض طلبات لإعطاء الشركات المزوّدة للإنترنت أيّاً من تلك البيانات.