السفارة_الأمريكية بـ #الرياض لطالب #التأشيرة: لا تقم بهذا الأمر

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت السفارة الأمريكية في الرياض أنه لا يجب على مَن تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة عمل حجوزات غير قابلة للاسترداد قبل الحصول على التأشيرة.

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وقالت السفارة في بيان مقتضب لها عبر تويتر: تستغرق إجراءات التأشيرة في بعض الأحيان عدة أسابيع إلى عدة شهور، لا تقم بأي خطط أو حجوزات غير قابلة للاسترداد حتى حصولك على التأشيرة الخاصة بك على جوازك.

وكانت السفارة السعودية فتحت اليوم الباب أمام تلقي الاستفسارات حول التأشيرة حيث سيقوم القنصل العام بالرد عليها مباشرة.