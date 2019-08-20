إصابات إثر حادث تصادم بين شاحنتين في #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

تسبب حادث مروري بين شاحنتين عند الكيلو 8، في إعاقة حركة المرور، كما نتج عنه عدد من الإصابات بين رواد الطريق.

إلى ذلك باشرت الجهات المختصة موقع الحادث، وأعلنت أن العمل جارٍ على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.