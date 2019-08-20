الان تتابع عضو هيئة كبار العلماء: أكل لحم التمساح حرام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الخثلان، إن أكل لحم التمساح حرام، وذلك ردًا على أحد الأسئلة المتعلقة بأكل لحوم التمساح.
وأوضح “الخثلان”، أقوال العلماء في حكم أكل التمساح، قائلًا: “التمساح حيوان برمائي يعيش في البر والبحر واختلف العلماء فمنهم من ذهب لحل أكله واستندوا إلى أنه حيوان بحري، والقول الثاني إنه يحرم أكله (مذهب الشافعية والحنابلة) وهو الأرجح”.
وأضاف أن التمساح له ناب يفترس به الإنسان والحيوان، مشيرًا إلى أنه من أجاز أنه حيوان بحري غير صحيح لأنه من الحيوانات البرمائية، مؤكدًا أن التمساح محرم أكله.
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