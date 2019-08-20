ألمانيا تؤكد استمرار دعمها العراق في إطار التحالف الدولي

بغداد / إبراهيم صالح/ الخليج 365

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، الثلاثاء، استمرار بلادها في دعم الجيش العراقي في إطار التحالف الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته كرامب كارنباور بالعاصمة بغداد، مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، تابعته الخليج 365.

وقالت كارنباور: "ناقشنا مع وزارة الدفاع العراقية دعم العراق والتدريب القوات العسكرية".

وأضافت أن "ألمانيا كانت وما زالت مع التحالف الدولي، وسندعم الجيش العراقي بكل قوة"، مشيرة إلى "وجود دعم وتعاون لوجستي كامل، وتعامل معلوماتي من الناحية الاستخبارية لدحر الإرهاب".

ولفتت إلى أن "العراق شهد تقدما كبيرا بعد دحر الإرهاب وسنحارب مع بغداد تنظيم داعش في إطار التحالف الدولي".

وتابعت: "صحيح أن العمليات العسكرية انتهت، لكن داعش ما زال موجودا، ونحن حريصون على مساعدة العراق في دحر الإرهاب".

من جهته، قال الشمري إن "هناك تعاونا كبيرا سيشهده العراق خلال السنوات المقبلة مع وزارة الدفاع الألمانية".

وأكد وزير الدفاع العراقي "الاستمرار بالحرب على بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي، ومتابعة وملاحقة العصابات الإرهابية في الصحراء الغربية في الأنبار".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، التقت كرامب كارنباور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في مستهل زيارة غير محددة المدة تجريها إلى بغداد.

ووصلت كارنباور، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية، قادمة من الأردن التي زارتها الإثنين، وبحثت فيها تمديد مهمة القوات الألمانية هناك.

وتدعم ألمانيا مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتشارك في مهام تدريب الجيش وقوات الأمن العراقية.

كما تشارك ألمانيا في التحالف الدولي ضد "داعش" حتى الآن بطائرات استطلاع "تورنادو"، وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق، ويتم تشغيل الطائرات من قاعدة الأزرق شرقي العاصمة الأردينة عمان.

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