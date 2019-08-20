"فيفا" يوافق على إقامة مباريات العراق بتصفيات المونديال في البصرة

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، عن موافقة الاتحاد الدولي "فيفا" على خوض العراق تصفيات "مونديال قطر" على أرض البصرة.
وذكر الاتحاد في منشور مقتضب عبر صفحته على فيسبوك، "الفيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة".
ويستعد العراق للمشاركة فى تصفيات نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، ضمن المجموعة الثالثة التى تضم منتخبات إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.
وكان رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، قد اعلن في 16 مارس/آذار 2018، رفع الحظر المفروض على ثلاثة ملاعب عراقية في محافظات أربيل وكربلاء والبصرة.
واستمر الحظر الكروي على ملاعب العراق نحو 3 عقود بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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