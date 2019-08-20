التحالف العربي يُنفذ عمليات عسكرية نوعية في صنعاء

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قامت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية، بتدمير مخازن للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك مخازن للأسلحة في أماكن متفرقة بصنعاء.

"الخليج 365" من الرياض: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء الاثنين عملية عسكرية نوعية لتدمير عدد من الأهداف العسكرية المشروعة.

وقال العقيد المالكي إن هذه الأهداف عبارة عن كهوف تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك الأسلحة ، وتقع هذه الكهوف بفج عطان ومعسكر العمد بالعاصمة صنعاء.

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وأكد المتحدث الرسمي خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية، والتي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية ، مع استمرارها في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على المدنيين داخل اليمن ودول جوار اليمن.

وحول وجود سفير رسمي للحوثيين في طهران، قال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي إن هذا بمثابة اعتراف رسمي بعلاقة إيران بالانقلابيين.

وأكد العقيد المالكي أن التحالف ليست له أهداف خاصة،" وسنهدي النصر للشعب اليمني".