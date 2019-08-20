الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء، أنه تم اعتقال الفلسطينيين الستة بشبهة "الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية".

وأضاف: "تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

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وبشكل يومي، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال في الضفة الغربية.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.